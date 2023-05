Imran Khan in carcere con l'accusa di corruzione

Tensioni a Karachi, in Pakistan, dopo l’arresto a Islamabad dell’ex premier Imran Khan, accusato di corruzione. Sostenitori di Khan sono scesi nelle strade della città più popolosa del Pakistan per protestare contro il suo arresto. Khan è stato trascinato fuori dal tribunale dagli agenti di sicurezza e spinto in un’auto blindata. L’arresto – che segna una drammatica escalation sulla scena politica pakistana – ha suscitato la condanna a livello nazionale da parte dei sostenitori del popolare leader dell’opposizione ed ex star del cricket, diventato politico islamista. Khan ha affermato che la sua estromissione politica, avvenuta nell’aprile del 2022, sia illegale e che si tratti di una cospirazione occidentale; ha condotto una campagna contro il governo del suo successore, il primo ministro Shahbaz Sharif, chiedendo elezioni anticipate. Khan è il settimo ex primo ministro a essere arrestato in Pakistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata