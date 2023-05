Gli attacchi hanno colpito l'ultimo piano di un condominio a Gaza City e una casa nella città meridionale di Rafah

È di 12 morti e 20 feriti il bilancio del raid di Israele avvenuto nella notte sulla Striscia di Gaza. Israele, secondo quanto riferito da fonti militari, ha ucciso tre alti comandanti del gruppo militante della Jihad islamica in attacchi aerei mirati. Funzionari sanitari palestinesi hanno detto che in tutto sono state uccise 12 persone, compresi i comandanti, le loro mogli, molti dei loro figli e altri nelle vicinanze. Gli attacchi hanno colpito l’ultimo piano di un condominio a Gaza City e una casa nella città meridionale di Rafah. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che 20 persone sono rimaste ferite.

Leader Hamas: “Israele pagherà prezzo dell’attacco”

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha avvertito che Israele “pagherà il prezzo” per le uccisioni. “Assassinare i leader con un’operazione insidiosa non porterà sicurezza all’occupante, ma piuttosto più resistenza”, ha detto Haniyeh in una dichiarazione. Il bilancio del raid di Israele avvenuto nella notte sulla Striscia di Gaza è di 12 morti e 20 feriti. Israele, secondo quanto riferito da fonti militari, ha ucciso tre alti comandanti del gruppo militante della Jihad islamica in attacchi aerei mirati. Funzionari sanitari palestinesi hanno detto che in tutto sono state uccise 12 persone, compresi i comandanti, le loro mogli, molti dei loro figli e altri nelle vicinanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata