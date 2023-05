Annullato evento diplomatico per la presenza dell'esponente di estrema destra. Lui attacca: "Vergogna che Ue ci zittisca"

La delegazione dell’Ue in Israele ha deciso di cancellare l’evento previsto domani a Tel Aviv in occasione della Festa dell’Europa a cui doveva partecipare il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir. “La delegazione dell’Ue in Israele non vede l’ora di celebrare la Giornata dell’Europa il 9 maggio, come ogni anno. Purtroppo, quest’anno abbiamo deciso di annullare il ricevimento diplomatico, poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dall’Unione europea”, scrive la delegazione sul suo profilo Twitter.

The EU Delegation to 🇮🇱 is looking forward to celebrating Europe Day on May 9, as it does every year. Regrettably, this year we have decided to cancel the diplomatic reception, as we do not want to offer a platform to someone whose views contradict the values the 🇪🇺 stands for. > — EU in Israel 🇪🇺🇮🇱 (@EUinIsrael) May 8, 2023

Ben Gvir: “Vergogna che Ue ci zittisca”

“È una vergogna che l’Unione europea, che sostiene di rappresentare i valori della democrazia e del multiculturalismo, ci zittisca in modo poco diplomatico”. È quanto afferma il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, esponente dell’estrema destra, commentando la decisione della delegazione Ue in Israele di cancellare l’evento previsto domani a Tel Aviv in occasione della Festa dell’Europa a cui doveva partecipare Ben Gvir. “È un onore e un privilegio per me rappresentare il governo israeliano, gli eroici soldati delle forze di sicurezza israeliane e il popolo di Israele in ogni forum”, ha aggiunto Ben Gvir, come riporta The Times of Israel, “gli amici sanno come esprimere le critiche e i veri amici sanno anche come accettarle”.

It’s a shame that the EU, which claims to represent multiculturalism instead practices silencing.

It is an honor for me to represent the Israeli government, the heroic IDF, and the people of Israel in every forum. Real friends know how to voice criticism & how to hear it as well. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 8, 2023

