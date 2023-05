Il mezzo si era ribaltato nelle acque del fiume Sabaki a causa delle alluvioni che stanno colpendo il Paese africano

Era rimasto intrappolato nella sua autocisterna ribaltata nelle acque in piena del fiume Sabaki in Kenya. Un autista è stato salvato da due piloti di un elicottero di soccorso con un’audace manovra. I due sono riusciti a raggiungere l’uomo in difficoltà librandosi a pochi centimetri da lui e dalla cisterna a cui era rimasto aggrappato. Le inondazioni nella zona sono una minaccia costante durante la stagione delle piogge.

