Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha approvato un decreto in cui si istituisce la celebrazione anche in Ucraina della Giornata dell’Europa, che si festeggia il 9 maggio. L’Ucraina, insieme a molti dei Paesi vicini alla Russia, celebrava il 9 maggio il Giorno dell vittoria, occasione in cui Mosca ricorda la vittoria dell’Urss sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. “Siamo convinti che in realtà ci siano molte persone in Ucraina per le quali questo è ancora un giorno sacro”, è il commento alla decisione di Zelensky del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. Peskov ha aggiunto che in Ucraina “ci sono anche veterani che hanno preso parte alla Grande guerra patriottica, ci sono i loro parenti e amici, per i quali questo giorno sarà e rimarrà santo”.

Il leader di Kiev: “Celebriamo l’Europa che sconfiggerà i russi”

“Molti anni fa, nel nostro continente è stata istituita la tradizione di celebrare la Giornata dell’Europa per ricordare la pace e l’unità raggiunte. Oggi, l’unità del nostro continente ci porta a celebrare il primo giorno della nostra pace. Ogni anno, a partire da domani, il 9 maggio, onoreremo la nostra unità storica – l’unità di tutti gli europei che hanno distrutto il nazismo e sconfiggeranno il razzismo”, ha scritto Zelensky in un messaggio via Telegram.

“Sarà la Giornata dell’Europa, che ha sostenuto gli ucraini durante i nove anni di aggressione russa e i 439 giorni di invasione su larga scala”, si legge nel messaggio, “sarà la Giornata dell’Europa, che ci aiuta a combattere in tutte le direzioni. Sarà la Giornata dell’Europa, nostra alleata. Sarà la Giornata dell’Europa: la nostra Europa, di cui l’Ucraina è sempre stata, è e sarà parte”.

Unfortunately, evil has returned. Like 80 years ago evil rushed to our cities and villages, so it is doing now, like back then it killed our people, so it is doing it now. Although now it is another aggressor, the goal is the same – enslavement or destruction. And like in the… pic.twitter.com/NeKcRH7XKx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2023

Mosca: “Zelensky è incarnazione di Giuda nel XXI secolo”

“Cosa c’è di peggio di un nemico? Un traditore. Questo è Zelensky. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo”. Lo scrive la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un messaggio su Telegram. “Abolendo il Giorno della vittoria il 9 maggio, ha tradito una volta per tutte i suoi antenati: quelli che hanno combattuto nell’Armata Rossa, e quelli che sono stati torturati e seviziati nei campi di concentramento, e quelli che hanno lavorato per la vittoria nelle retrovie”, si legge nel messaggio, “un complice dei nazisti 80 anni dopo”. Zelensky ha deciso di istituire in Ucraina la Giornata dell’Europa che si celebra il 9 maggio, al posto del Giorno della vittoria, celebrato in Russia e che anche Kiev ricordava. I russi hanno iniziato reclutamento a Mariupol I russi hanno iniziato l’arruolamento dei cittadini nella città ucraina occupata di Mariupol. Lo afferma il sindaco ucraino, come riporta Ukrianska Pravda. “A Mariupol hanno iniziato a lavorare le commissioni di leva. Gli occupanti stanno già cercando i cittadini che non adempiono agli ‘obblighi militari’. Il nemico prevede di arruolare uomini fino ad agosto”, aggiunge Boychenko, sottolineando come gli uomini di Mariupol, temporaneamente occupata, potrebbero essere mandati a morire per gli invasori russi che hanno distrutto la loro città. Ambasciata italiana invita italiani a lasciare Ucraina “Attacchi armati in Ucraina. La situazione di sicurezza resta critica. Rischio interruzioni di energia. Lasciare immediatamente il Paese. Tutti i viaggi sono assolutamente sconsigliati”. Lo scrive su Twitter l’ambasciata italiana in Ucraina. In un aggiornamento sul portale Viaggiare sicuri, viene sottolineato che “si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire aggiornamenti e indicazioni delle autorità locali. Per emergenze, contattare l’ambasciata d’Italia a Kiev al numero +38 050 3102111. Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”

