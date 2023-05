Il presunto autore Alexander Permyakov è stato arrestato e rimarrà in custodia in attesa di ulteriori indagini

Alexander Permyakov, l’uomo che ha attentato alla vita dello scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin il 6 maggio scorso, è stato arrestato. Il 30enne si è presentato di fronte a un tribunale russo nella città di Semyonov e rimarrà in custodia in attesa di ulteriori indagini. L’uomo è accusato di terrorismo e di possesso e distribuzione di esplosivi. Si tratta del terzo attentato, dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto figure di spicco vicine al Cremlino. Lo scrittore è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale mentre l’autista è morto.

