Proclamato lo stato di emergenza: più di cento roghi nella regione

Da oltre una settimana lo Stato canadese dell’Alberta è flagellato da più di cento incendi boschivi che hanno costretto all’evacuazione di circa 30mila persone. Almeno 33 roghi sono considerati fuori controllo dall’Alberta Wildfire Status Dashboard. Autobotti ed elicotteri sono stati impiegati in aree come Drayton Valley, che si trova a circa 135 chilometri a ovest di Edmonton. Sono arrivati anche altri Vigili del Fuoco dall’Ontario e dal Quebec. La premier dell’Alberta Danielle Smith ha proclamato lo stato di emergenza in tutta l’area così da consentire di sbloccare immediatamente fondi di emergenza e a mobilitare risorse dall’esterno della provincia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata