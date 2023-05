La cerimonia alle 12 italiane nell'abbazia di Westminster, a Londra

La grande attesa è finita. Tutto è ormai pronto per l’Incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Alle 11 ora locale, le 12 in Italia, la cerimonia nell’Abbazia di Westminster. I fan reali aspettano il percorso della processione dell’incoronazione sul The Mall, a Londra.

