Era stato condannato a morte dalla Suprema corte perché ritenuto il mandante di un attentato nel 2018

L’Iran ha giustiziato un dissidente di cittadinanza iraniana-svedese, Habib Farajollah Cha’ab, accusato di essere il mandante di un attentato che ha ucciso decine di persone a una parata militare nella provincia meridionale del Khuzestan nel 2018. L’esecuzione è stata eseguita a Teheran dopo che un tribunale superiore ha confermato la condanna a morte dell’uomo a marzo, ha riferito la tv di Stato iraniana. Secondo le autorità, Cha’ab è stata “la persona principale dell’attacco terroristico” alla parata del settembre 2018 ed è stato arrestato da agenti iraniani nel 2020 dopo aver lasciato la Svezia per la Turchia. Si presume che sia il leader di un gruppo separatista.

Cha’ab è scomparso in circostanze misteriose in Turchia nel novembre 2020. Nel settembre 2018, militanti travestiti da soldati hanno aperto il fuoco contro una parata militare annuale ad Ahvaz, la capitale del Khuzestan, area ricca di petrolio. Almeno 25 persone sono state uccise e 70 ferite, tra cui un bambino di 4 anni. L’Iran ha poi affermato che l’Arabia Saudita e i servizi segreti israeliani hanno sostenuto quello che hanno definito un attacco del gruppo separatista.

Il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue, ha condannato l’uccisione di Habib Farajollah Cha’ab, cittadino iraniano-svedese, giustiziato in Iran con l’accusa di terrorismo. “La pena di morte è una punizione disumana e irrevocabile e la Svezia, insieme al resto dell’Unione Europea, ne condanna l’uso in ogni circostanza”, ha dichiarato il ministro riferendo che da quando Habib Chaab è stato condannato a morte, il governo svedese ha discusso la questione con i rappresentanti iraniani e ha chiesto che la sentenza di condanna a morte non fosse eseguita. “Abbiamo fatto appello all’Iran e io stesso ho sollevato la questione con il ministro degli Esteri iraniano”, ha aggiunto.