L'evento più atteso si terrà sabato 6 maggio nell'abbazia di Westminster

E’ tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III. Centinaia di persone da tutto il mondo sono arrivate a Londra e si sono accampate davanti a Buckingham Palace in attesa del grande evento che si svolgerà nell’abbazia di Westminster sabato 6 maggio. La processione del Re, partirà dalla sua residenza, attraverserà il Centre Gate e procederà lungo The Mall, passando per l’Admiralty Arch. Si prevede che altre migliaia di persone e fan della famiglia reale arriveranno tra oggi e domani nella Capitale del Regno Unito.

