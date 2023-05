Ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella, Bocelli l'unico italiano al concerto

Ci sarà anche un po’ di Italia all’incoronazione di re Carlo III di Inghilterra e della regina consorte Camilla all’abbazia di Westminster, sabato 6 maggio.

A rappresentare l’Italia ci sarà Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha rappresentato il nostro Paese anche ai funerali della Regina Elisabetta, stavolta lo farà per l’incoronazione del nuovo re di Inghilterra. È ancora incerto se sarà accompagnato dalla figlia Laura, come avvenne per i funerali di Elisabetta.

L’unica ‘voce’ italiana tra gli artisti stranieri presenti alla cerimonia è Andrea Bocelli che, domenica 7 maggio, parteciperà al concerto in programma nel parco del castello di Windsor. Due giorni fa, sui propri profili social, l’artista ha postato la locandina dell’evento diffusa dalla Bbc: “Maestro Andrea Bocelli. Performing live at Coronation concert”. Una presenza che ha riscosso quasi 30mila like.

Ha la cittadinanza italiana Sir Antonio Tony Pappano, direttore della Royal Opera House di Londra dal 2002, è chiamato a dirigere l’Orchestra dell’Incoronazione, composta da un gruppo di musicisti riuniti per la cerimonia e provenienti dalle orchestre dei Patronati dell’ex principe di Galles, tra cui la Royal Philarmonic Orchestra. I suoi genitori erano originari di Castelfranco in Misiscano, piccolo borgo in provincia di Benevento ed emigrarono a Londra dove Pappano iniziò ad appassionarsi di musica. Nel 2012, la regina Elisabetta II lo ha nominato cavaliere per i servigi resi alla musica e ha ricevuto il titolo di ‘Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana’.

Italiana anche la Smile Orchestra di Monterotondo, in provincia di Roma, diretta da Catalin Montanaro, invitata a suonare durante la cerimonia dell’incoronazione. Nata nel 2016 e composta da 19 elementi, l’orchestra si esibirà suonando swing e jazz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata