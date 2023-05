L'episodio in un parcheggio di Denver. La vittima è un uomo di 33enne, conducente di Tesla

Una rissa presso una stazione di ricarica per veicoli elettrici nella periferia di Denver è degenerata in una sparatoria mortale che ha ucciso il proprietario di una Tesla e messo in custodia un altro uomo. Il nome del conducente di 33 anni non è stato reso noto. Il secondo individuo coinvolto ha chiamato il 911 per riferire di essere aver partecipato alla sparatoria ed è stato arrestato, ha dichiarato Jenny Fulton, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson. Durante l’alterco sono stati sparati due colpi, ha detto Fulton, ma l’uomo che è deceduto era stato ricoverato in ospedale con una sola ferita da arma da fuoco. Non è stato ancora chiarito se entrambi i colpi siano stati sparati dall’uomo che si è poi costituito. Gli investigatori indagano sulle cause che hanno scatenato la rissa, che è scoppiata in un parcheggio fuori da un ristorante di Edgewater.

