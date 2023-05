Le parole del presidente ucraino durante la conferenza stampa congiunta all'Aia con il primo ministro olandese Mark Rutte e il premier belga Alexander de Croo

Volodymyr Zelensky afferma di credere nel successo della controffensiva ucraina. La dichiarazione del presidente ucraino durante la conferenza stampa congiunta all’Aia con il primo ministro olandese Mark Rutte e il premier belga Alexander de Croo. Zelensky non ha fornito dettagli sulla controffensiva, ma ha rivelato: “Stiamo aspettando qualcosa dai nostri partner”. Il presidente ucraino ha anche commentato possibili negoziati con la Russia. “Putin non è il nostro leader, non è il vero leader di un Paese di cui ti vorresti fidare. Non negozieremo nulla con questo tipo di persona”, ha sottolineato Zelensky.

