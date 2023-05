Almeno 8 morti in Repubblica Ceca in un incendio scoppiato intorno alle 2 di notte a Brno, la seconda città più grande del Paese, circa 200 chilometri a sudest di Praga. A prendere fuoco delle capanne. Secondo quanto riportato dalla tv pubblica ceca, le persone morte nel rogo erano probabilmente dei senzatetto che usavano quelle strutture come rifugio. La polizia sta indagando sulle cause del rogo.

