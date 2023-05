La Federal Reserve è passata al 5%-5,25% dal precedente 4,75%-5% di fine marzo. Si tratta del livello più alto toccato dai Fed Funds dal 2007

La Federal Reserve ha annunciato l’aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, passando al 5%-5,25% dal precedente 4,75%-5% di fine marzo. Si tratta del livello più alto toccato dai Fed Funds dal 2007. “Il Comitato si propone di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi, il Comitato ha deciso di innalzare l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 5%-5,25%. Il Comitato seguirà attentamente le informazioni in arrivo e ne valuterà le implicazioni per la politica monetaria”, si legge nel comunicato diffuso al termine del Federal Open Market Committee.

