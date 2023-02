La fascia obiettivo raggiunge il livello più alto dal 2007. Powell: "Impegnati per inflazione al 2%, ancora molto lavoro da fare"

Nuovo rialzo dei tassi d’interesse negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve. La banca centrale di Washington ha annunciato l’aumento della fascia obiettivo per i Fed Funds di 25 punti base: si passa dunque al 4,5%-4,75% dal precedente 4,25%-4,5%. A riferirlo è stata la stessa Fed in una nota dopo l’ultimo incontro del suo comitato direttivo, il Fomc. Si tratta del livello più alto dal 2007.

Nella nota con cui la Fed ha annunciato l’aumento, la banca centrale guidata da Jerome Powell ha previsto che “aumenti continui dell’intervallo obiettivo saranno appropriati per raggiungere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da riportare l’inflazione al 2% nel tempo. Nel determinare l’entità dei futuri aumenti dell’intervallo obiettivo, il Comitato terrà conto dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione e degli sviluppi economici e finanziari”.

La nota spiega anche che l’inflazione “si è leggermente attenuata ma rimane elevata, a causa degli squilibri della domanda e dell’offerta legati alla pandemia, all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia e a pressioni più ampie sui prezzi”.

Powell: “Fortemente impegnati per inflazione al 2%”

Nella conferenza stampa dopo l’annuncio, il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato: “Siamo fortemente impegnati a riportare l’inflazione verso il nostro obiettivo del 2%. Nell’ultimo anno abbiamo intrapreso azioni energiche per inasprire l’orientamento della politica monetaria. Abbiamo percorso molta strada e i pieni effetti del rapido inasprimento finora attuato devono ancora farsi sentire. Ciononostante, abbiamo ancora molto lavoro da fare“.

“La riduzione dell’inflazione richiederà probabilmente un periodo di crescita inferiore al trend e un ammorbidimento delle condizioni del mercato del lavoro. Il ripristino della stabilità dei prezzi è essenziale per creare le condizioni per raggiungere la massima occupazione e prezzi stabili nel lungo periodo”, ha proseguito Powell. “I dati storici ci sconsigliano di allentare prematuramente la politica. Manterremo la rotta fino a quando il lavoro non sarà terminato“.

