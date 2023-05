Il presidente ucraino ha negato ogni coinvolgimento di Kiev nel presunto attacco di droni contro il Cremlino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato ogni coinvolgimento di Kiev nel presunto attacco di droni contro il Cremlino. “Non attacchiamo Putin o Mosca. Combattiamo sul nostro territorio. Difendiamo i nostri villaggi e le nostre città”, ha detto Zelensky durante la sua visita, non preannunciata, a Helsinki. Il capo del governo ucraino è andato in Finlandia per avviare dei colloqui con i leader di cinque Paesi nordici tra cui Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda. Il presidente russo “lo affideremo alla giustizia”, ha assicurato il leader ucraino secondo quanto riportato dall’agenzia finlandese Yle.

