Il Consiglio costituzionale francese ha bocciato la seconda richiesta di un referendum sulla controversa riforma delle pensioni. Lo riferisce Bfmtv. La richiesta era stata fatta dalle forze politiche di opposizione per tentare di fermare la legge che innalza l’età minima per la pensione da 62 a 64 anni. I sindacati hanno già annunciato una nuova giornata di proteste per il prossimo 6 maggio.

