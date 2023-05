A Caracas il corteo del Primo Maggio, tensioni con gli agenti

In occasione del Primo Maggio, a Caracas, in Venezuela, dimostranti hanno sfilato per chiedere un aumento dei salari minimi delle pensioni. Un migliaio di manifestanti ha tentato di raggiungere la sede del Procuratore generale ma è stato bloccato dalla polizia. Nel marzo 2022 il presidente Maduro ha alzato il salrio minimo a 30 dollari, che ora per l’inflazione sono diventati 5.25 dollari.

