Gli sceneggiatori televisivi e cinematografici di Hollywood sono entrati in sciopero dalla mezzanotte. La decisione presa dai sindacati arriva dopo il fallimento delle trattative con i principali studios e con i produttori di streaming sulla retribuzione e altre condizioni di lavoro. Tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo. I membri del potente consiglio di amministrazione della Writers Guild of America (Wga) “agendo in base all’autorità concessagli dai loro membri, hanno votato all’unanimità l’indizione dello sciopero”, ha scritto su Twitter l’organizzazione.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

— Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023