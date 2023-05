Corsa al souvenir a pochi giorni dalla cerimonia

A pochi giorni dall‘incoronazione di Carlo III, in programma sabato 6 maggio, nel Regno Unito è caccia al souvenier. Turisti e fan hanno affollato i negozi di Londra per acquistare cimeli del monarca. Il giocattolo più venduto è un “re danzante” alimentato a energia solare. Le autorità sperano che l’incoronazione fornisca una spinta vitale all’industria turistica del Paese, ancora provata da due anni di chiusura di COVID-19. Le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II lo scorso anno hanno portato a Londra 2,6 milioni di visitatori in più, hanno dichiarato i funzionari della città, e si prevede che l’incoronazione di Carlo avrà un effetto simile.

