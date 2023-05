Il sovrano Carlo Gustavo e la regina Silvia per tre giorni nel paese

Re Carlo Gustavo e la Regina Silvia di Svezia sono arrrivati a Tallin per una visita di tre giorni in Estonia, la seconda nel paese baltico per i sovrani. I due sono stati ricevuti dal presidente estone Alar Karis e dalla moglie Sirje e hanno incontrato poi la premier Kaja Kallas. I due paesi hanno storici legami: la piccola Estonia era una provincia del Regno di Svezia nel 17esimo e 18esimo secolo.

