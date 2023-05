Si va verso il divieto del vaping a uso ricreativo. Ministro della Salute: "Problema comportamentale numero uno nelle scuole"

Il governo australiano ha dichiarato guerra alle sigarette elettroniche. L’obiettivo è bloccarne la vendita nei negozi al dettaglio e nei minimarket e rendere, invece, più facile ottenere delle prescrizioni solo per uso terapeutico. A questo segue una regolamentazione più severa, compresi nuovi controlli sull’importazione e sulle confezioni. “Un adolescente su sei tra i 14 e i 17 anni ha utilizzato sigarette elettroniche. Solo uno su 70 della mia età, invece, ne ha fatto uso. Si tratta di un prodotto deliberatamente indirizzato ai nostri ragazzi, venduto insieme a lecca-lecca e barrette di cioccolato. Il vaping è diventato il problema comportamentale numero uno nelle scuole superiori e si sta diffondendo anche nelle scuole elementari”, ha detto Mark Butler, ministro della Salute dell’Australia. “I giovani sotto i 25 anni sono l’unica parte della nostra popolazione che vede aumentare i tassi di fumo. Tutto questo deve finire. Deve finire”, ha aggiunto Butler. La lotta al fumo non finisce qua con l’imposta sul tabacco che crescerà del 5% all’anno a partire da settembre, per un aumento totale di 3,3 miliardi di dollari australiani in quattro anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata