Scontri nella manifestazione contro la riforma delle pensioni di Macron

La polizia ha sparato gas lacrimogeni a Parigi dove migliaia di persone hanno marciato nella giornata del Primo Maggio per protestare contro la riforma delle pensioni. Almeno 22 sono state arrestate. Gli organizzatori della manifestazione vedono la riforma come una minaccia per i diritti dei lavoratori, mentre il presidente Macron sostiene che sia economicamente necessaria.

