Manifestanti davanti al Parlamento, sventolando bandiere e scandendo slogan antigovernativi

Migliaia di lavoratori hanno manifestato nel centro di Atene per celebrare la Festa del Primo Maggio, a 20 giorni dalle elezioni parlamentari. Le organizzazioni sindacali hanno organizzato una manifestazione davanti al Parlamento, sventolando bandiere e scandendo slogan antigovernativi. “L’unico modo per i lavoratori di difendere le loro vite è attraverso la lotta e c’è una grande tradizione di lotta qui in Grecia”, ha detto l’attivista e membro del consiglio della città di Atene Petros Constantinou. Le persone nelle città di tutto il mondo sono scese in piazza per i cortei del Primo Maggio per avere migliori condizioni di lavoro e standard di vita più elevati.

