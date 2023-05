Violenti scontri durante il corteo del Primo Maggio

Violenti scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo del Primo Maggio a Parigi in Francia, svoltosi in un clima teso per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Cinquantatre le persone fermate dalle forze dell’ordine nella Capitale, mentre un poliziotto è rimasto ferito da una bottiglia Molotov. Nelle immagini, la polizia disperde i manifestanti utilizzando cannoni ad acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata