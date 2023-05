Nella manifestazione anche slogan in italiano come "Siamo tutti antifascisti"

È partito da Place de la Republique il corteo del Primo Maggio a Parigi, al cui interno quest’anno si colloca una nuova manifestazione contro la riforma delle pensioni promulgata dal presidente francese Emmanuel Macron. In migliaia in marcia, cantando anche slogan in italiano come “Siamo tutti antifascisti”. E insieme ai sindacati francesi, alla protesta hanno partecipato anche attivisti di altri paesi, dal Regno Unito all’Ucraina, oltre alle associazioni ambientaliste e ai gruppi che chiedono più giustizia economica.

