A Est Miami supera New York nella prima semifinale di Conference

Nella serata italiana di ieri si sono disputate due partite dei playoff della stagione Nba. In gara 7 i Golden State Warriors trascinati da Steph Curry, autore di 50 punti, superano in trasferta i Sacramento Kings 120-100 e passano il turno. Il campione di Golden State mette a segno anche 8 rimbalzi, 6 assist e 7/18 da tre punti avviando la fuga dei Warriors nel secondo tempo. Nell’altra gara della serata i Miami Heat, in gara-1 delle semifinali di Conference, superano i New York Knicks 108-101. Tutto si decide nel secondo tenmpo con gli ospiti che cambiamo marcia. Decisivi i 25 punti di Jimmy Butler, uscito dal parquet oper un problema alal caviglia, e i 18 di Lowry. Alla franchigia newyorkese non bastano i 26 punti di RJ Barrett e i 25 di Jalen Brunson.

