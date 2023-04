Il coordinatore Albert Mayordomo: "I naufraghi hanno lasciato Tobruk nella notte tra il 25 e il 26"

La nave Life Support di Emergency ha concluso il soccorso di un’imbarcazione di circa 9 metri su cui navigavano 35 persone. Il soccorso è scattato nella serata di ieri. Partito da Tobruk, in Libia, il natante si trovava in acque internazionali ed era in mare da quasi 4 giorni. “Ieri sera la Life Support ha fatto un soccorso di 35 persone nella zona SAR maltese. Il caso ci è stato segnalato da Airborne già venerdì pomeriggio – riporta Albert Mayordomo, Sar Mission Coordinator della Life Support di Emergency – ma i naufraghi hanno riferito di aver lasciato Tobruk nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 aprile. A bordo dell’imbarcazione in vetroresina erano tutti in uno stato di ansia e disorientamento, senza acqua né cibo da quasi 4 giorni. Poco prima che la Life Support facesse il salvataggio dì queste 35 persone, altri naufraghi sono stati soccorsi da una nave commerciale e stanno per essere riportati in Libia, in violazione a qualsiasi norma internazionale”.

