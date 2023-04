Le autorità affermano che gli esami preliminari dei corpi hanno indicato che provenivano dall'Africa sub-sahariana

La guardia costiera tunisina afferma di aver recuperato in meno di due settimane circa 210 corpi di Migranti sulla costa centrale del Paese. Le autorità affermano che gli esami preliminari dei corpi hanno indicato che i Migranti provenivano dall’Africa sub-sahariana. I 210 Migranti morti sono stati trovati nell’arco di 10 giorni a partire dal 18 aprile. Molti dei corpi dei Migranti sono stati rivenuti in zone della Tunisia che sono punti di partenza per la maggior parte dei tentativi di migrazione verso la costa italiana come le spiagge della parte orientale di Sfax e le vicine isole di Kerkennah e Mahdia.

