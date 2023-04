Era accusato di avere aiutato l'imprenditore malese Jho Low e il governo cinese ad ottenere accesso a funzionari statunitensi

Il rapper Pras Michel è stato giudicato colpevole dalla corte federale di Washington di 10 capi di imputazione relativi a una cospirazione internazionale che ha raggiunto i più alti livelli del governo degli Stati Uniti. L’artista, vincitore del Grammy ed ex membro dei Fugees, era accusato di avere aiutato l’imprenditore malese Jho Low e il governo cinese ad ottenere accesso a funzionari statunitensi, compresi gli ex presidenti Barack Obama e Donald Trump. Michel è stato anche giudicato colpevole di avere agito come agente non registrato di un governo straniero.L’artista rischia ora fino a 20 anni di carcere.

