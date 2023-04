Petteri Orpo cerca di formare una coalizione con gli estremisti di Riikka Purra

Alleanza in vista con l’estrema destra per il candidato premier della Finlandia Petteri Orpo. “Sulla base dei negoziati di governo, propongo che il Partito della coalizione nazionale, i Veri Finlandesi, il Partito popolare svedese e i Democratici cristiani partecipino ai negoziati di governo. Durante la fase esplorativa, cercheremo una visione comune per risolvere le sfide che la Finlandia deve affrontare. Credo che con questa composizione si possano trovare delle soluzioni”. Con queste parole, pubblicate in un tweet, Orpo, candidato premier e leader del partito che ha vinto le recenti elezioni, il Partito di coalizione nazionale, ha proposto un’alleanza per creare una nuova coalizione di governo. Tra i partiti coinvolti anche quello di ultradestra Veri Finlandesi, guidato da Riikka Purra.

