L'incidente è avvenuto dopo che il conducente ha cercato di eludere un controllo da parte di un'altra pattuglia

In Germania un furgone che trasportava 29 persone provenienti dalla Siria si è scontrato con un’auto della polizia. E’ successo dopo che il conducente ha cercato di eludere un controllo da parte di un’altra pattuglia vicino al confine tedesco con la Polonia, a Markersdorf. Nessuno è rimasto ferito. Il conducente, 50 anni, ora è indagato per traffico di stranieri in Germania, resistenza alla polizia e interferenza pericolosa con il traffico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata