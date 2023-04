Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che un dipendente è morto e 10 persone sono state ferite

L’esercito russo ha attaccato l’edificio del Museo di storia locale a Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv. In un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che è morto un dipendente del museo e che 10 persone sono state ferite. “Ci sono ancora persone sotto le macerie“, ha aggiunto il leader. “Il Paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci completamente. La nostra storia, la nostra cultura, il nostro popolo. Uccidendo gli ucraini con metodi assolutamente barbari. Non abbiamo il diritto di dimenticarcene nemmeno per un secondo. Dobbiamo reagire e lo faremo”, si legge nel messaggio.

