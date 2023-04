La denuncia dell'organizzazione internazionale non governativa Human Rights Watch

“Le forze di sicurezza iraniane che reprimono le proteste hanno illegalmente ucciso, torturato, aggredito sessualmente e fatto sparire dei minorenni, nell’ambito di una serie di gravi violazioni”, ha dichiarato oggi Human Rights Watch (Hrw). Le autorità iraniane hanno anche “arrestato, interrogato e perseguito i minorenni in violazione delle garanzie legali, i giudici hanno impedito alle famiglie dei minori di assumere avvocati di loro fiducia per difenderli, hanno condannato i minorenni con accuse vaghe e li hanno processati al di fuori dei tribunali giovanili”, ha denunciato l’organizzazione internazionale non governativa.

Le forze di sicurezza, ha aggiunto Hrw, “hanno arrestato e detenuto i minori senza avvisare le loro famiglie, a volte per settimane. Agli studenti rilasciati dalla detenzione è stato impedito di tornare a scuola, oppure le autorità hanno tagliato l’assistenza sociale alle famiglie, costringendo i minori a lavorare”.

