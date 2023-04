Deve rispondere di corruzione nello scandalo Odebrecht

L’ex presidente peruviano Alejandro Toledo è stato estradato dagli Stati Uniti e condotto in carcere a Lima, dove dovrà rispondere dell’accusa di corruzione. Il 77enne, che ha guidato il paese sudamericano dal 2001 al 2006, è coinvolto in un grosso scandalo insieme ad altri tre ex presidenti: avrebbe ricevuto più di 20 milioni di dollari dalla società di costruzioni brasiliana Odebrecht per favorirla negli appalti. Resterà in custodia cautelare per 18 mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata