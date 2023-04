La 26enne è accusata di aver ucciso il blogger russo a San Pietroburgo

È apparsa oggi in tribunale a Mosca Daria Trepova, la 26enne accusata di aver ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky in un bar di San Pietroburgo utilizzando un ordigno nascosto in una statuetta. La donna, imputata di terrorismo, ha fatto appello contro la custodia cautelare nei suoi confronti: in un’udienza a inizio aprile è stato stabilito che Trepova debba restare in carcere fino al 2 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata