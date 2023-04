Il capo del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, ha visitato il luogo dell'attentato

Daria Trepova, la 26enne accusata per l’omicidio del blogger Vladlen Tatarsky, è stata ufficialmente incriminata per “atto terroristico commesso da un gruppo organizzato che ha provocato l’inflizione intenzionale della morte di una persona” e “porto illegale di ordigni esplosivi“. Lo riporta Ria Novosti, secondo quanto riferito dal servizio stampa del comitato investigativo. Trepova è stata portata al tribunale Basmanny di Mosca. La Corte ha deciso che la donna resterà in carcere, come misura preventiva, fino al 2 giugno 2023. “Il tribunale ha deciso di accogliere la richiesta degli inquirenti di tenere Trepova in custodia cautelare per un periodo di due mesi, fino al 2 giugno 2023”, ha affermato il giudice.

Medvedev: “Terroristi non sfuggiranno a giusta punizione”

“Gli stupidi autori degli attacchi terroristici non sfuggiranno a una giusta punizione, ma è un male che finora coloro che hanno finanziato gli assassini rimangano senza punizione”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, sul proprio canale Telegram, commentando l’incriminazione di Daria Trepova. Lo riporta l’agenzia Tass.

Capo Wagner visita luogo dell’attentato

Intanto il capo del gruppo armato Wagner, Evgeny Prigozhin, ha visitato il luogo a San Pietroburgo dove è avvenuto l’attentato. Lo ha affermato lo stesso Prigozhin sul proprio canale Telegram. Il leader della Wagner ha incontrato sul posto gli attivisti del collettivo russo KEBER FRONT Z, come scrive nel messaggio in cui viene pubblicato anche un video del colloquio nel bar devastato dall’esplosione.

Da Putin onorificenza postuma al blogger

Ieri sera il presidente russo Vladimir Putin ha conferito per decreto un’onorificenza postuma al blogger militare. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, precisando che il riconoscimento che è stato conferito a Tatarsky è l’Ordine del coraggio. “Per il coraggio e l’audacia dimostrati nell’adempimento del dovere professionale”, si legge nel documento citato da Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata