In fuga l'attentatore palestinese. I feriti colpiti mentre erano in auto

Un uomo armato palestinese ha sparato e ferito due israeliani a Gerusalemme Est martedì. Lo riferisce la polizia israeliana, aggiungendo che è alla ricerca del presunto aggressore, che è fuggito dal luogo dell’attacco nel quartiere di Gerusalemme est di Sheikh Jarrah. I due feriti, che sono stati colpiti mentre si trovavano all’interno di un veicolo, sono stati curati per ferite d’arma da fuoco moderate. La sparatoria giunge dopo settimane di tensioni crescenti intorno a Gerusalemme durante la sovrapposizione, all’inizio del mese, della festività ebraica della Pasqua e del mese sacro musulmano del Ramadan.

La tensione in Israele e nella Cisgiordania occupata è salita alle stelle dopo l’irruzione della polizia israeliana nel luogo sacro più sensibile di Gerusalemme, il complesso che ospita la moschea di Al-Aqsa. La moschea si trova su una collina conosciuta dagli ebrei come Monte del Tempio e dai musulmani come il Nobile Santuario, venerato come il terzo sito più sacro dell’Islam e il più sacro dell’ebraismo. All’inizio di aprile l’esercito israeliano ha colpito siti legati al gruppo palestinese Hamas nel sud del Libano e nella Striscia di Gaza, dopo che alcuni militanti avevano lanciato una serie di razzi contro Israele. Dall’inizio dell’anno gli attacchi palestinesi contro gli israeliani hanno provocato almeno 20 morti, fra cui un soldato, mentre sono almeno 92 i palestinesi uccisi dal fuoco israeliano quest’anno, secondo il conteggio di Associated Press. Almeno la metà di loro erano affiliati a gruppi militanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata