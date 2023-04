Il presidente: "Colpite 322 aziende che sostengono l'aggressione di Mosca"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nuove sanzioni contro centinaia di aziende che, ha affermato, “investono e sostengono l’aggressione russa”. Nel suo consueto discorso serale, Zelensky ha affermato che 322 aziende che producono articoli militari per l’esercito russo come armi e componenti sono state aggiunte all’elenco delle imprese colpite da sanzioni. Ha aggiunto che sono stati aggiunti all’elenco diverse altre persone fisiche e giuridiche che “aiutano a eludere le sanzioni contro la Russia, detengono proprietà di criminali di guerra e sono coinvolte nella distruzione della libertà sia in Russia sia sul nostro suolo”.

