Nikos Dendias: "La nostra principale preoccupazione è la sicurezza e la liberazione dei cittadini greci"

Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, ha comunicato che il governo si è mobilitato per garantire la sicurezza dei cittadini greci bloccati in Sudan. Nel Paese imperversa una sanguinosa guerra civile che non accenna a placarsi. “Poco tempo fa, il primo ministro ha deciso di trasferire un aereo dell’aeronautica militare, insieme a personale delle forze speciali, in Egitto, pronto a partecipare a un’operazione di salvataggio dei cittadini greci. La nostra principale preoccupazione è la sicurezza e la liberazione dei cittadini greci“, ha detto Dendias durante una conferenza stampa ad Atene. “Sabato 15 aprile, con l’inizio del conflitto armato, il ministero degli Affari esteri ha emesso un comunicato in cui si consigliava ai greci di evitare di recarsi in Sudan. Abbiamo anche invitato i cittadini greci che si trovano in questo Paese a tenersi informati sugli sviluppi, a evitare i viaggi, a osservare le massime misure di sicurezza possibili”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

