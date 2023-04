I tulipani in piena fioritura e i fiori di ciliegio colorano

Con un po’ di ritardo la primavera è ufficialmente sbocciata ai Kew Gardens di Londra, considerato un centro di ricerca botanica di primo livello, un terreno di addestramento per giardinieri professionisti, nonché una popolare attrazione per i visitatori. I fiori di ciliegio e i tulipani in piena fioritura hanno iniziato a colorare gli oltre 120 ettari dove trovano ospitalità oltre 50.000 varietà di piante.

