Arrestato a Malindi il pastore Paul Makenzi. Era già stato fermato altre due volte: nel 2019 e a marzo scorso

Ventuno corpi sono stati ritorvati, sepolti nel terreno di un pastore in Kenya, a Malindi. Le accuse ricadono su Paul Makenzi, arrestato lo scorso 14 aprile per aver spinto i seguaci della sua setta a digiunare fino alle morte. La polizia sta continuando a indagare e l’ipotesi è che ci siano altri corpi sepolti sotto terra. Il pastore è stato arrestato già due volte, nel 2019 e a marzo scorso, accusato di avere dei legami con la morte di alcuni bambini. Ogni volta è stato rilasciato su cauzione e per entrambi i casi ci sono ancora dei processi in corso.

