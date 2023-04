Era il 22 aprile 1973 quando alcune persone parteciparono alla "lotta per l'uguaglianza dei diritti" a Plaza de Armas

Centinaia di persone sabato hanno manifestato a Plaza de Armas a Santiago, in Cile, per commemorare il 50° anniversario della prima manifestazione Lgbtq+ nel Paese. Era il 22 aprile 1973 quando alcune persone parteciparono alla storica protesta che segnò l’inizio della “lotta per l’uguaglianza dei diritti” in Cile. “E’ stata una pietra miliare perché ha aperto le porte a tutte le manifestazioni successive e a tutte le vittorie che abbiamo ottenuto”, ha dichiarato Ramón Gómez, responsabile dei diritti umani del Movimento di Integrazione e Liberazione Omosessuale (Movilh). Il Cile ha mostrato grande sostegno nei confronti della comunità Lgbtq+ approvando il matrimonio egualitario nel 2021. Nel Paese sudamericano a marzo 2023 sono state registrate 2.586 unioni.

