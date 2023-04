Una dimora storica che da decenni incuriosisce americani e turisti stranieri

È una casa che da decenni incuriosisce statunitensi e turisti stranieri. Situata nel quartiere Georgetown di Washington, questa dimora storica fu costruita da Thomas Beall alla fine del XVIII secolo e da allora ha ospitato e alcuni dei più grandi luminari americani. La sua residente più famosa è stata l’ex first lady Jacqueline Kennedy. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, acquistò questa villa e vi si trasferì poche settimane dopo l’assassinio di John F. Kennedy. Da allora diventò meta per molte persone che cercavano di curiosare nel privato della vedova che tentava di ricostruirsi una nuova vita tra queste mura. Fu proprio in questo salotto che la signora Kennedy rese la sua testimonianza alla Commissione Warren sull’omicidio del marito. Essendo, però, una delle donne più famose del mondo, le pressioni degli estranei, che spesso cercavano di sbirciare dalle finestre all’interno della residenza, la spinsero a lasciare la casa e a trasferirsi in un appartamento a New York.

