Il presidente ucraino: "Attendo la relazione del ministro della Difesa sui risultati"

“Per tutta la giornata massima attenzione alla discussione a Ramstein. Ringrazio quei partner la cui determinazione è pienamente in linea con la situazione attuale e le esigenze sul campo di battaglia. Attendo la relazione del Ministro della Difesa sui risultati dell’incontro”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale. “Ho parlato con la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, era in visita a Kiev. La chiave è la reale interazione economica della Bers con l’Ucraina e il coinvolgimento della banca nella ripresa e nello sviluppo del nostro Paese”, aggiunge il leader di Kiev. L’attenzione della Bers “è stata attirata, in particolare, sulle urgenti esigenze di ripresa, costruzione di alloggi e opportunità di investimento in Ucraina – sostiene il presidente – Lavorare con l’Ucraina e in Ucraina in questo momento significa attuare la stessa missione per la quale è stata creata la Bers”.

