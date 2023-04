Uno spettacolo pirotecnico incredibile al termine del mese di digiuno del Ramadan

Migliaia di persone si sono riunite a Doha per assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato per celebrare l’Eid al-Fitr. Vestite con gli abiti dell’Eid, le persone hanno assistito allo spettacolo che ha illuminato il cielo notturno della capitale del Qatar. La festività di Eid al-Fitr ha inaugurato una giornata di preghiere e di gioia per i musulmani di tutto il mondo. Dopo il mese di digiuno del Ramadan, i musulmani celebrano l’Eid al-Fitr con feste e visite alle famiglie. L’inizio della festività si basa tradizionalmente sull’avvistamento della luna nuova, che varia a seconda della posizione geografica, mentre alcuni Paesi si affidano a calcoli astronomici piuttosto che ad avvistamenti fisici per determinare l’inizio di Eid al-Fitr.

