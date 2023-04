Si chiamava Noor Jehan e aveva 17 anni: disperati i custodi

Un esemplare donna di elefante, malata, sottoposta all’inizio del mese a un intervento critico da parte di veterinari internazionali, è morta in uno zoo pakistano. Noor Jehan, 17 anni, era stata portata a Karachi con altri tre elefanti più di una dozzina di anni fa. I video che la ritraevano mentre appoggiava la testa a un albero e faticava a stare in piedi avevano suscitato allarme in Pakistan. Sabato uno dei suoi custodi è stato visto piangere sul suo corpo senza vita allo zoo.

All’inizio di aprile, un’équipe di otto persone dell’organizzazione austriaca per la protezione degli animali Four Paws ha eseguito sull’animale una complessa procedura con l’aiuto di una gru e di un camion dei pompieri. Gli esperti hanno effettuato un’ecografia e hanno trovato un grosso ematoma nell’addome, che stava danneggiando gli organi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata