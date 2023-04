L'autista 29enne della vettura che sarebbe responsabile dello schianto, sopravvissuto, sarebbe risultato positivo al test della cannabis

Un incidente stradale in Australia ha provocato la morte di cinque persone, tra le quali quattro braccianti agricoli di origini straniere. Si ritiene che tra le vittime dell’incidente, avvenuto giovedì al confine tra gli stati di Victoria e New South Wales, ci siano anche lavoratori di Taiwan e Hong Kong, come riporta il quotidiano australiano Herald Sun. La polizia non ha ancora identificato le vittime. L’autista 29enne della vettura che sarebbe responsabile dello schianto, sopravvissuto, sarebbe risultato positivo al test della cannabis. Tuttavia, un secondo test non è risultato positivo e la polizia ha inviato il campione per le analisi forensi. Lo schianto ha coinvolto due auto e un camion. AuBC/CHANNEL 7/CHANNEL 9

