Il leader dell'Alleanza atlantica: "Al fianco di Zelensky per tutto il tempo necessario"

“Il posto dell’Ucraina è nella Nato. I membri sono d’accordo. Ma la priorità ora è che l’Ucraina prevalga in questa guerra. Proprio per questo motivo dobbiamo continuare a sostenerla militarmente”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima della riunione del Gruppo di contatto per l’aiuto all’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania.

“Le guerre sono, per loro natura, imprevedibili. Nessuno può dire quanto possano durare. Dobbiamo essere pronti per una guerra che può durare a lungo” ha detto Stoltenberg. “Per questo la Nato ha ribadito la necessità di restare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario” ha aggiunto. “L’Ucraina ha bisogno di sicurezza. Perché nessuno può dire quando e come questa guerra finirà.Ma quello che è certo è che quando finirà dobbiamo assicurarci che la storia non si ripeta e che la Russia non possa attaccare di nuovo l’Ucraina” ha poi sottolineato “Anche dopo la fine della guerra dobbiamo assicurarci che l’Ucraina abbia le risorse e il deterente militare per difendersi e per assicurare una pace duratura”, ha detto ancora Stoltenberg.

“Errori di Putin”

Stoltenberg ha poi parlato della strategia della Russia: “Il presidente Putin ha fatto una serie di grandi errori strategici quando ha invaso l’Ucraina. Prima di tutto, ha sottovalutato la forza degli ucraini.Pensava di controllare Kiev e l’Ucraina in pochi giorni. Poi ha sottovalutato la Nato e i suoi alleati. E ora è in Ucraina da più di un anno, e non ha il controllo che aveva pianificato”.

